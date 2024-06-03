Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Eskişehirli sporcu Melisa Durak, Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'en katılan görme engelli sporcu Melisa Durak, 82,5 kilogram sikletinde yarıştı. Bench press ve powerlifting hareketlerinde toplamda 241 kilogram kaldıran Durak, Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR