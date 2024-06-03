Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu

Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu

Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcu Melisa Durak, 82,5 kilogram sikletinde yarışarak toplamda 241 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

03.06.2024 13:06
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Eskişehirli sporcu Melisa Durak, Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen şampiyonaya Eskişehir'en katılan görme engelli sporcu Melisa Durak, 82,5 kilogram sikletinde yarıştı. Bench press ve powerlifting hareketlerinde toplamda 241 kilogram kaldıran Durak, Türkiye şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Sporcu Melisa Durak Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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