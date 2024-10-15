Eskişehirspor'a Yeni Stadyum Tahsisi - Son Dakika
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Eskişehirspor'a Yeni Stadyum Tahsisi

Eskişehirspor\'a Yeni Stadyum Tahsisi

Eskişehir Yeni Stadyumu, Eskişehirspor Kulübü'ne yeniden tahsis edildi. Protokol imzalandı.

15.10.2024 20:19
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Eskişehir Yeni Stadyumu'nun, Eskişehirspor Kulübüne yeniden tahsis edilmesi amacıyla hazırlanan protokol törenle imzalandı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un daha önce iç saha maçlarını yaptığı Atatürk Stadyumu'nun hem depreme dayanıklı olmaması hem de şartları karşılamaması nedeniyle yıktırılmasının ardından hükümet tarafından şu anki muazzam stadyumun şehre hediye edildiğini söyledi.

Hatipoğlu, eski stadyumun yıkımının tamamlanmasının ardından hükümetin bu alanda Millet Bahçesi niteliğinde büyük bir yeşil alan kazandırdığını vurguladı.

Kulübün eksiklerini de sezonun devre arasında tamamlayacaklarını kaydeden Hatipoğlu, "Futbolcu olarak da bir eksiğimiz olduğu takdirde tamamlayacağız. Bir üst lige bu sene hep beraber inşallah çıkacağız. Kulüp başkanımıza, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Bizde elimizden gelen ne varsa bugünkü koşullarda hem şahsım hem de hükümetimiz adına her türlü desteğe açığız." diye konuştu.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ise stadyumun kulübe tahsisiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığına ciddi borç yükü bulunduğunu dile getirdi.

Stadyumun belli başlı giderlerinin olduğunu anlatan Entok, "Sayın Milletvekilimize bu konuda bize yardımcı olduğu için hem yönetimimiz hem de camiamız adına çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimiz aynı zamanda her şeyden önce kulübümüzde örnek bir başkanlık yapmış bir isim. Vermiş olduğu güzel mesajlarla tüm camiamızın yüreğine su serpiliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan tarafından stadyumun kulübe tahsisi için hazırlanan protokole imzalar atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor'a Yeni Stadyum Tahsisi - Son Dakika

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