Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehirspor, Alanya'yı 1-0 Yendi

18.04.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Alanya 1221'i 1-0 yendi.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Ahmet Oğuz Yılmaz, Refik Erim, Mustafa Aldırmaz

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ozan İsmail Koç, Mustafa İnan (Muhammet Taha Ağdağ dk. 46), Batuhan Doğrukıran (Christopher Jakob Kröhn dk. 64), İsmail Kulet (Akın Akman dk. 64), Deniz Keskin (Hasan Şen dk. 75), Arda Okumuş, Recep Pekgöz, Murat Şenel, Bünyamin Dalkılıç, Elias Durmaz (Kaan Baysal dk. 75)

Alanya 1221: İlker Günay, Uğurcan İkikardeş, Barın Aydoğdu, Samet Çolak (İsmail Çarkacı dk. 70), Alper Demir, Ediz Gürol (Burak Özdemir dk. 54), Yaşar Kavas, Emirhan Gücenoğlu (Şükrü Mert Şanlı dk. 54), Yusuf Kadir Ölmez (Erdi Bakırcı dk. 54), Kadir Altıntaş (Onur Bal dk. 70), Alaattin Mumci

Gol: Akın Akman (dk. 77) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Şükrü Mert Şanlı (dk. 72), İsmail Çarkacı (dk. 81) (Alanya 1221) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:04:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.