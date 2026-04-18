Eskişehirspor, Alanya\'yı 1-0 Yendi

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında Eskişehirspor sahasında karşılaştığı Alanya 1221'i 1-0 yendi.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Ahmet Oğuz Yılmaz, Refik Erim, Mustafa Aldırmaz
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ozan İsmail Koç, Mustafa İnan (Muhammet Taha Ağdağ dk. 46), Batuhan Doğrukıran (Christopher Jakob Kröhn dk. 64), İsmail Kulet (Akın Akman dk. 64), Deniz Keskin (Hasan Şen dk. 75), Arda Okumuş, Recep Pekgöz, Murat Şenel, Bünyamin Dalkılıç, Elias Durmaz (Kaan Baysal dk. 75)
Alanya 1221: İlker Günay, Uğurcan İkikardeş, Barın Aydoğdu, Samet Çolak (İsmail Çarkacı dk. 70), Alper Demir, Ediz Gürol (Burak Özdemir dk. 54), Yaşar Kavas, Emirhan Gücenoğlu (Şükrü Mert Şanlı dk. 54), Yusuf Kadir Ölmez (Erdi Bakırcı dk. 54), Kadir Altıntaş (Onur Bal dk. 70), Alaattin Mumci
Gol: Akın Akman (dk. 77) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Şükrü Mert Şanlı (dk. 72), İsmail Çarkacı (dk. 81) (Alanya 1221) - ESKİŞEHİR
