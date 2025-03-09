Eskişehirspor Antrenörü Otobüsten Yönetim Kurdu - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor Antrenörü Otobüsten Yönetim Kurdu

Cezalı antrenör Pınar Konca, Eskişehirspor'u otobüsün üzerinden yönetti, takım 2-2 berabere kaldı.

09.03.2025 15:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un antrenörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince, takımını otobüsün üzerinden yönetti.

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu. Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

Antrenör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım." dedi.

Konca, takım olarak grupta 2. sırada olduklarını ve play-off'u garantilediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor Antrenörü Otobüsten Yönetim Kurdu - Son Dakika

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