TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehir spor, üzerinde "Galatasaray" yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafı paylaşan 17 Yaş Altı Takımı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişkisinin kesildiğini bildirdi.
Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor, Galatasaray tişörtü giyen altyapı oyuncusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika Spor