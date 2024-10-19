Eskişehirspor, İlk İç Sahada Galibiyet İstiyor

Spor

- Lige 2'de 2 yaparak başlayan Eskişehirspor, evindeki ilk maçta galibiyet istiyor

Taraftarın yoğun ilgi göstereceği maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor

ESKİŞEHİR - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve lige 2'de 2 yaparak başlayan Eskişehirspor, sezonun ilk iç saha maçında evinde Osmanlı 1453'ü yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, bugün saat 19.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Amasya temsilcisi Osmanlı 1453 ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 2 haftasında üst üste gittiği deplasmanlardan 3'er puanla dönen Eskişehirsporlu futbolcular, dün akşam yaptıkları antrenmanla Osmanlı 1453 maçı hazırlıklarını tamamladı.

Futbol kenti olarak bilinen Eskişehir'de, takımın aldığı üst üste galibiyetler, taraftarların da ilgisini arttırdı.

Sefa Üstünbaş: "Taraftarımızla ilk buluşmamızda galibiyet daha alıp 3'te 3 yapmak istiyoruz"

Ligin ilk 2 haftasındaki zorlu deplasmanların ardından Eskişehir'deki ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Eskişehirspor Asbaşkanı Sefa Üstünbaş, "Önemli bir maçımız var. İnşallah iç sahadaki ilk maçımızda taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. İlk iki deplasman bizim için çok zordu. Yani ilginç bir fikstür çekimi oldu. İlk iki maçın deplasmanda olmasını hiç beklemiyorduk açıkçası. Antalya ve Mersin deplasmanları, ekim ayı yaz gibiydi yani. Çok zor hava şartlarında maçlar oynadık ama ikisinden de galibiyetle döndük. Bizim için iyi bir avantaj olduğu, 6 puanla ilk maça çıkıyor olmamız. Şimdi şehrimizde ilk maçımıza hazırız. Eskişehir'de şu an soğuk bir hava var. İnşallah taraftarımızla ilk buluşmamızda bir galibiyet daha alıp 3'te 3 yapmayı ve bundan sonra da bu şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Bu sene hedef şampiyonluk. İkincilik kesinlikle bizim için bir başarı değil. İnşallah seri galibiyetlerle şampiyon olmak istiyoruz. Açıkça söylemek gerekirse iki maçın deplasmanda olması ve 6 puanla dönmemizin şehri ciddi bir havaya soktuğunu düşünüyorum. Bizim de aslında hedeflediğimiz buydu fikstür açıklandıktan sonra ilk iki maçı alırsak üçüncü maçta evimizde ciddi bir atmosfer yakalayabiliriz, şehri bütünleştirebiliriz diye düşünmüştük. İlk hedefimize ulaştık. İki maçımızı kazan, geldik" dedi.

Rasim Mutlu: "Büyük taraftarın önüne çıkmak için sabırsızız"

Eskişehirspor taraftarlarının büyük desteği sayesinde ekstra motive olduklarını ifade eden kaleci Rasim Mutlu ise sözlerine şöyle devam etti.

"Yarın önemli bir maça çıkacağız. Havamız çok iyi, sezona 2'de 2 ile başladık. İlk defa sahamızda maçımızı oynayacağız. Taraftarlarımız da biz de çok heyecanlıyız. Takımımız gayet iyi durumda. Yani sezon sonu ipi göğüslemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyircimiz takımını görmek için çok sabırsız. Aynı şekilde biz de büyük taraftarın önüne çıkmak için sabırsızız. Sezon başından beri bize destekleri sürüyor. İnşallah yarın da tekrar bütünleşip daha iyi bir oyun, daha iyi bir sonuç onların desteğiyle alacağımızı düşünüyorum. Biz aslında çok yoğun bir sezon başı geçirdik. Çok iyi çalıştık. Ergün Hocamız bizi çok iyi çalıştırdı. Yani onun dışında sadece güç kuvvet dışında moral ve motivasyon anlamında da çok iyi. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Hazır durumdayız. Hem psikolojik olarak hem de vücut olarak hazır durumdayız. Başka bir eksiğimiz yok. Hepimiz birbirimize inanıyoruz, güveniyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmamız hiçbir engelimiz yok."