Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlığını galibiyet hedefiyle sürdürüyor - Son Dakika
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Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlığını galibiyet hedefiyle sürdürüyor

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Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlığını galibiyet hedefiyle sürdürüyor
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Eskişehirspor, Kepezspor Futbol A.Ş. maçının hazırlıklarını teknik heyet yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlanan idmanda kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet hedefliyor.

Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, maç gününe kadar hazırlıklarını sürdürerek karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
EskişehirsporFutbolSporSon Dakika

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