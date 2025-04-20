Eskişehirspor\'un Mağlubiyeti Sonrası Milletvekili Hatipoğlu\'ndan Destek

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Manavgat Belediyespor maçında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor futbolcularını maç sonrasında teselli etti.

Eskişehirspor'un kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edeceği Manavgat Belediyespor maçı Antalya'da oynandı. Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise Eskişehirspor futbolcularını Antalya'da yalnız bırakmadı. Manavgat Belediyespor maçında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Hatipoğlu, futbolcuların yanlarına giderek teselli etti. - ESKİŞEHİR