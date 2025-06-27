Eskrimde Gelecek Vaat Eden İki Yetenek

Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında eskrime yetenekleri keşfedilen Ilgaz Çakmak ve Ahmet Arif Yesirci, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Bakanlık tarafından yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde yürütülen program çerçevesinde Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki Ilgaz ve 11 yaşındaki Ahmet Arif 3 yıl önce eskrimle tanıştı.

Kısa sürede bu spordaki yeteneklerini gösteren iki sporcu, Türkiye'deki okul sporları ve özel turnuvalarda başarılara imza attı. Ilgaz ve Ahmet Arif, kendilerini geliştirip Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde çalışan sporcular, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde de özel izinle zaman zaman idman yapıyor.

Yıldırım, AA muhabirine, Düzce'de 3 yıl önce eskirim branşında çalışmaların başlandığını, hem bu sporu tanıtmaya hem de öğrenci yetiştirip geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl belirli periyotlarda okullarda yapılan "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı"nda başarılı öğrencileri tespit ettiklerini anlatan Yıldırım, "İki öğrencimizi yetenek taramasında keşfettik. Çocuklarımızı bu spora yönlendirdik. Eskrim çalışmaya başladığımızda önlerinin açık olduğunu net şekilde gördük. Türkiye'deki çeşitli turnuvalarda dereceler elde ettik." dedi.

Yıldırım, öğrencilerin yeni yarışmaya başlamalarına rağmen çeşitli turnuvalarda dereceye girdiğine dikkati çekerek, "İleride madalyalar almayı hedeflediğimiz geleceği parlak çocuklarımız. Bakanlığımız tarafından yürütülen yetenek taraması çalışmasındaki asıl hedef, branşlaşma ve sporcunun yeteneğinin keşfedilmesi. Bu çocuklarımız bunun en büyük örneği." diye konuştu.

Ilgaz: "İyi bir seviyeye ulaştım"

Yaklaşık 3 yıl önce yetenek taramasında keşfedilerek eskrime başlayan 12 yaşındaki Ilgaz Çakmak, okulunda yapılan taramada yüzde 90 oranla başarı gösterdiğini ve bu spora yönlendirildiğini anlattı.

Ilgaz, spora yatkın bir ortamda yaşadığını ve merak ettiği için eskrim branşına yönlendiğine değinerek, "Bir merakım vardı ama genel anlamda yetenek taramasından sonra aldığım ders ve kurslarla eskrim yapmaya başladım. İyi bir seviyeye ulaştım." ifadelerini kullandı.

Yetenek taramasıyla spora başlayan 11 yaşındaki Ahmet Arif de eskrimi çok sevdiğini ve çok eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

Ahmet Arif, Kocaeli'de düzenlenen bir turnuvada derece yaptığını belirterek, "Yetenek taramasının erken yaşta yapılması çok güzel. Çoğu kişinin asıl yeteneğinin görünmesini sağlıyor. Bu anlamada çok iyi bir uygulama." dedi.