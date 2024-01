ESTÜ\'de HADO oyunu takım seçmeleri devam ediyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ), sanal geçeklik gözlüğü ile oynan HADO oyunun üniversite takımı seçmeleri devam ediyor.

Oynanışı herkesin aşina olduğu yakar top oyununa benzeyen HADO'nun, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde Üniversiteler Ligi'ne katılacak Eskişehir Teknik Üniversitesi takımının oluşturulması için seçmeler, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda devam ediyor. 2015 yılında Japonya'da ortaya çıkan, 2019 yılında ise Türkiye'ye gelen ve VR teknolojisiyle oynanan oyunun seçmeleri saat 17.00'a kadar devam ederken, 3'ü as, 3'ü de yedek olmak üzere toplamda 6 oyuncu takıma seçilecek. Eğlenceli geçen seçmelerde öğrenciler oyunu deneyimlerken, keyifli dakikalar geçiriyor.

2021 yılında namağlup Avrupa şampiyonu, 2022 yılında Avrupa ikincisi ve 1 ay öncede dünya beşincisi olan HADO Milli Takımı'nın antrenörü Onurcan Şimşek, oyun hakkında bilgi verdi. Yakar topa oldukça benzeyen oyunla ilgili Şimşek, "HADO, çocukken oynadığımız yakar topun günümüzdeki arttırılmış gerçeklik (VR) teknolojisiyle sahanın içerisinde oynuyoruz. Bu spor, 3'e 3 oynanan bir spor branşıdır. Bu branş 2015 yılında Japonya'da ortaya çıktı, 2019 yılında ise Türkiye'ye geldi. Şu an öğrenciler bu spora ulaşsınlar, ne olduğunu öğrensinler diye hem deneme yapıyoruz hem de oynayan oyuncular arasından okul takımı seçmesi yapıyoruz. Gözlüklerde kullandığımız cihazlar VR gözlükleri, kollarındaki cihazlar ise top atmayı sağlıyor ve rakibin gövde kısmında bulunan 4 yapraklı can yoncaları var, birbirlerine top atarak bu can yoncalarını vurmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda savunma yapma mekanizmaları da var. Yine kolumuzdaki cihazı kullanarak kalkan açıyoruz, bu şekilde kendimizi koruyabiliyoruz. HADO, bu sene Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde Üniversiteler Ligi'nde mücadele edecek. Takımlar 6 kişiden oluşuyor, oyun normalde 3'e 3 oynandığı için 3 as oyuncu, 3 de yedek oyuncu seçiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR