ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı

ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol müsabakalarında final heyecanı yaşandı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi takımı 3'üncü olurken, Mühendislik Fakültesi şampiyon oldu. Madalya töreninde şampiyonluk kupası takdim edildi.

06.05.2024 16:24
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğrenci Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen basketbol müsabakalarında final heyecanı yaşandı.

28 Şubat 2024 tarihinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Porsuk Meslek Yüksekokulu takımlarının katılımıyla başlayan ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Basketbol Erkekler Müsabakaları, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi erkek basketbol takımlarının mücadele ettiği 3'üncülük müsabakasında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi takımı maçı 59-54 galip tamamlayarak 3'üncü oldu.

Şampiyon Mühendislik Fakültesi takımı oldu

Spor Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi takımlarının karşılaştığı birincilik müsabakasında Mühendislik Fakültesi takımı 61-45'lik skor ile turnuvanın şampiyonu olurken, Spor Bilimleri Fakültesi takımı turnuvayı 2'nci olarak tamamladı. Düzenlenen madalya töreninde Mühendislik Fakültesi takımına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya tarafından şampiyonluk kupası takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ESTÜ Öğrenci Spor Etkinlikleri Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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