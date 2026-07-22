Ethem Balcı Mersin İdman Yurdu'na Transfer Oldu - Son Dakika
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Ethem Balcı Mersin İdman Yurdu'na Transfer Oldu

Ethem Balcı Mersin İdman Yurdu\'na Transfer Oldu
22.07.2026 08:11
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Kayserisporlu Ethem Balcı, Mersin İdman Yurdu ile 2026-2027 sezonu için anlaştı.

Kayserisporlu futbolcu Ethem Balcı, Mersin idman Yurdu'na transfer oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'da bulunan Ethem Balcı, Türkiye 3. Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Son 2,5 sezondur Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu, 2026-2027 sezonu için Mersin İdman Yurdu ile anlaşmaya vardı.

Ethem Balcı, geride kalan sezon Erciyes 38 FK forması ile 30 maçta görev yaptı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mersin, Futbol, Balcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ethem Balcı Mersin İdman Yurdu'na Transfer Oldu - Son Dakika

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