Ethem Balcı Mersin İdman Yurdu\'na Transfer Oldu

Kayserisporlu futbolcu Ethem Balcı, Mersin idman Yurdu'na transfer oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'da bulunan Ethem Balcı, Türkiye 3. Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Son 2,5 sezondur Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu, 2026-2027 sezonu için Mersin İdman Yurdu ile anlaşmaya vardı.

Ethem Balcı, geride kalan sezon Erciyes 38 FK forması ile 30 maçta görev yaptı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. - KAYSERİ