Etnospor Festivali\'nde Geleneksel Oyunlar

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde vatandaşlar, etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde geleneksel sporlar ve geleneksel oyunlar büyük ilgi gördü.

"Atlı Spor ve Güreş Alanı"nda gerçekleştirilen organizasyonları yakından takip eden vatandaşlar, atlı cirit etkinliğinde tribünleri doldurdu.

Anadolu Doğancılar Derneği tarafından festival alanına getirilen kuşlarla fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşlar; okçuluk, topaç, halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlara da katılım sağladı.