ETÜ\'de düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası başladı

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 65 üniversiteden 124'ü kadın, 152'si erkek ve 40'ı poomse sporcusu 3 gün boyunca devam eden şampiyonada kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcular 2024'te düzenlenecek olan Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası için vize almaya hak kazanarak üniversitelerini uluslararası arenada temsil edecek.

Programın açılış seremonisine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Taekwondo Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan açılış programında konuşan Rektör Çakmak, Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Ülkemizin Taekwondo branşında yetiştirdiği sporcular uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılardan ötürü başta federasyonumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Taekwondo branşında ülkemizi temsil edecek olan 13 sporcumuza da şimdiden gönülden başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından üniversitemize gelerek mücadele eden tüm sporcularımıza ve teknik heyetlerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mindere çıkan sporcular nefes kesen mücadeleler sergileyerek izleyenlerin büyük beğenisini toplandı. Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalarda kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcuların ödül töreniyle devam eden etkinlikte Rektör Çakmak sporculara madalyalarını takdim ederek kendilerini tebrik etti. Törende Çukurova Üniversitesi'nin Antrenörü Çiğdem Topçuoğlu, kazanılan madalyayı Gazze'deki çocuklara armağan ettiğini söyleyerek İsrail'in katliamlarını protesto etti. - ERZURUM