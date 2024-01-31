ETÜ\'de düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 65 üniversiteden 124'ü kadın, 152'si erkek ve 40'ı poomse sporcusu 3 gün boyunca devam eden şampiyonada kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonasında derece elde eden sporcular 2024'te düzenlenecek olan Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası için vize almaya hak kazanarak üniversitelerini uluslararası arenada temsil edecek.
Programın açılış seremonisine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Taekwondo Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan açılış programında konuşan Rektör Çakmak, Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Ülkemizin Taekwondo branşında yetiştirdiği sporcular uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılardan ötürü başta federasyonumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Taekwondo branşında ülkemizi temsil edecek olan 13 sporcumuza da şimdiden gönülden başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından üniversitemize gelerek mücadele eden tüm sporcularımıza ve teknik heyetlerine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından mindere çıkan sporcular nefes kesen mücadeleler sergileyerek izleyenlerin büyük beğenisini toplandı. Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalarda kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcuların ödül töreniyle devam eden etkinlikte Rektör Çakmak sporculara madalyalarını takdim ederek kendilerini tebrik etti. Törende Çukurova Üniversitesi'nin Antrenörü Çiğdem Topçuoğlu, kazanılan madalyayı Gazze'deki çocuklara armağan ettiğini söyleyerek İsrail'in katliamlarını protesto etti. - ERZURUM
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, tur otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Guadalajara kentinden yola çıkan otobüs, Elota kasabasındaki otoyolda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 19 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bazıları ağır 22 kişi yaralandı. Sinaloa Sivil Koruma Müdürü Roy Navarrete, otobüsün çarpmanın etkisiyle alev alarak yandığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Eyalet savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 askerin öldüğü ABD üssü saldırısına nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirten Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz. Ancak saldırıya nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştırdık" dedi.
Son Dakika › Spor › ETÜ'de düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?