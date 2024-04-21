ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan'da Mangala ve Yüzme Yarışmaları Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.