ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı

ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları sona erdi. 9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada Gümüşhane Üniversitesi kadınlarda birinci, Atatürk Üniversitesi erkeklerde birinci oldu. Kupaları ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak takıma verdi.

21.04.2024 14:41
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı.

9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları kıyasıya mücadele ettiler. Kadınlar kategorisinde Gümüşhane Üniversitesi birinci sırada yer alırken, erkeklerde ipi Atatürk Üniversitesi göğüsledi.

ETÜ ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyon olan Atatürk Üniversitesi takımına kupalarını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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