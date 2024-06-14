EURO 2024 Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor - Son Dakika
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EURO 2024 Almanya-İskoçya maçıyla başlıyor

Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonu olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlıyor. Anadolu Ajansı, turnuvayı 12 kişilik bir ekip ile takip ediyor ve maçlar süresince detaylı haberler sunmaya devam edecek. 24 takımın mücadele edeceği organizasyon, 10 farklı statta gerçekleşecek ve Berlin'deki final maçıyla sona erecek. Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldızların sahne alacağı turnuva ile ilgili haberler, AA'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak. AA'nın EURO 2024 haberleri çeşitli dil gruplarına çevrilecek ve tüm dünyaya servis edilecek.

14.06.2024 13:07
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Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında bugün Münih'te oynanacak maçla başlayacak.

Anadolu Ajansı (AA), Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ü, 12 kişilik ekiple takip ediyor.

Berlin'de 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Almanya'daki 10 statta futbol şöleni yaşanacak.

EURO 2024 öncesi birçok özel haberle şampiyona heyecanını aktaran Anadolu Ajansı (AA), kupa maçları süresince futbol şölenini detaylarıyla abonelerine ulaştırmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, daha önce oynanmış 16 Avrupa Şampiyonası'nın tarihçesinin yer aldığı haberlerin yanı sıra, 6 gruptaki 24 takımın geniş tanıtımını, maç takvimini, statları, şampiyonanın unutulmaz anlarının ve notlarının yer aldığı dosya haberleri servis etti; turnuva boyunca da takımlarla ilgili detayları, özel röportajları, Almanya'dan tüm gelişmeleri ve 51 maçın haberlerini yayımlayacak.

AA muhabir, foto muhabiri ve kameramanları, müsabakaları yerinde takip ederek maçların öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri aktaracak.

Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jude Bellingham ve Fransız Kylian Mbappe gibi yıldızların sahne alacağı turnuva ile ilgili haberler, AA'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

AA'nın EURO 2024 haberleri İngilizce, BHSC (Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca), Rusça, Fransızca, Arapça, Kürtçe'nin Kurmanca ve Soranca dil gruplarından, Arnavutça, Farsça, Makedonca, Endonezce ve İspanyolca da tüm dünyaya servis edilecek.

Kaynak: AA

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