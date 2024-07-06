EURO 2024 Çeyrek Finali: Türkiye - Hollanda

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A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, de Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler