Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi

10.10.2022 23:34

EURO 2024 elemelerinde Türkiye'nin maç programı netleşti. Ay-Yıldızlılar ilk mücadelesini 25 Mart 2023'te Ermenistan, son müsabakasını ise 21 Kasım 2023'te Galler ile oynayacak.

EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşen Ay-Yıldızlı ekibin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. A Milli Takım'ın maç programı da netleşti.

SON MAÇTA GALLER'E GİDİYORUZ

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile deplasmanda oynayacak milli takım, son müsabakasında 21 Kasım 2023'te deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip grubun favorilerinden Hırvatistan ile ilk maçını ise 28 Mart 2023'te Türkiye'de oynayacak.

  • 25 Mart 2023: Ermenistan-Türkiye
  • 28 Mart 2023: Türkiye-Hırvatistan
  • 16 Haziran 2023: Letonya-Türkiye
  • 19 Haziran 2023: Türkiye-Galler
  • 8 Eylül 2023: Türkiye-Ermenistan
  • 12 Ekim 2023: Hırvatistan-Türkiye
  • 15 Ekim 2023: Türkiye-Letonya
  • 21 Kasım 2023: Galler-Türkiye
YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu 'EURO 2024 kura çekiminin ardından' başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yazılan 'Rakiplerimizi küçümsememiz gerekiyor. 'EURO 2024 kura çekiminin ardından' başlıklı haberimizin ikinci paragrafında sehven yazılan 'Rakiplerimizi küçümsememiz gerekiyor.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Ermenistan, Letonya, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak?
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
19:27 Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 00:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement