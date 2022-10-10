EURO 2024 elemelerinde D Grubu'na düşen Ay-Yıldızlı ekibin rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu. A Milli Takım'ın maç programı da netleşti.
İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile deplasmanda oynayacak milli takım, son müsabakasında 21 Kasım 2023'te deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip grubun favorilerinden Hırvatistan ile ilk maçını ise 28 Mart 2023'te Türkiye'de oynayacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi - Son Dakika