EURO 2024 kura çekiminin ardından

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kuradan memnun olduklarını söyledi.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stefan Kuntz, "Diğer grupları gördüğünüzde daha zor gruplar da vardı. Bizler de grubumuzdan memnunuz. Önemli olan vakit kaybetmeden maçlara hazırlanıp, önümüzdeki fikstüre en hazır şekilde başlamak. Değerlendirmeye Hırvatistan'la başlarsak Hırvatistan bizde pozitif hatıralar anımsatıyor. Onlara karşı güzel bir maçımız olmuştu. Galler son turnuvada grubumuzdaydı. Zorlu bir rakip. Letonya'ya karşı benim de hocalık yapma şansım oldu. Rakiplerimizi küçümsememiz gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde işlerimizi yolumuza koyduğumuzda, iyi hazırlandığımızda bu maçlardan iyi sonuçlar alarak EURO 2024'e katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kim bilir belki kupada Almanya ile karşılaşabiliriz"

Gruptan çıkma şanslarını da değerlendiren Kuntz, "Burada önemli olan bir oran vermemek. Bizlerin her maça yüzde yüz hazırlanması gerekiyor. Her milli takım üyesi maça yüzde yüz hazırlanırsa bu karşılaşmalardan iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bizim görevimiz ilk etapta iyi hazırlık yapıp, haziran kampında iyi sonuçlar aldık. Son kampımızda istemediğimiz iki sonuç aldık. Burada konsantrasyonu yüksek tutmak çok önemli." şeklinde konuştu.

Gruplardan çıkarak Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunun altını çizen Alman teknik adam şöyle konuştu:

"Burada Türk taraftarının bizim arkamızdaki o gücünün olacağını biliyoruz. Katılmamız halinde burada onların bize vereceği destekle beraber takımımızın performansının kesinlikle olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Benim ilk hayalim milli takım olarak Türkiye'de görev yapabilmekte. İkinci hayalim milli takımla beraber Almanya'da bu turnuvaya katılmaktı. Gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Kim bilir belki kupada Almanya ile karşılaşabiliriz."

"Önemli olan ön kapıdan normal giriş yapabilmek"

Stefan Kuntz, "UEFA Uluslar Ligi'nde aday kadroda fazla değişiklik yapmadınız ve bunu bir kitap olarak düşündüğünüzü ve ilk bölümünü aynı oyuncularla tamamlamak istediğinizi söylemiştiniz. Şimdi kitabın ikinci bölümünde aday kadroda büyük değişiklikler görebilir miyiz?" sorusunu ise, "İlk etapta üzerinde çalıştığımız konuların üzerinde daha fazla çalışmalıyız. Bazı değişiklikleri, denemeleri önümüzdeki iki hazırlık maçında uygulayabileceğiz. Bu iki maç önümüzdeki resmi maçların önünde çok önemli bir test olacak. Burada milli takıma gelen veya gelemeyen tüm oyuncuların hazır olması ve performansını yüksek tutması bizim için çok önemli." şeklinde yanıtladı.

Kuntz, UEFA Uluslar Ligi play-off'larından da EURO 2024'e katılma şanslarının bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Böyle bir arka kapının oluyor olması çok olumlu fakat bizim için önemli olan ön kapıdan normal giriş yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.