EURO 2024: Macaristan ile İsviçre karşı karşıya - Son Dakika
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EURO 2024: Macaristan ile İsviçre karşı karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Macaristan ile İsviçre yarın karşılaşacak. Müsabaka, Köln'deki statta saat 16.00'da başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek. Macaristan, elemelerde yenilgi yüzü görmeden lider olarak gruplarını tamamlarken, İsviçre ise ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı.

14.06.2024 09:21
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Şampiyona yolculukları

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

Muhtemel 11'ler

İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024: Macaristan ile İsviçre karşı karşıya - Son Dakika

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