EURO 2024 Maskotu Albert, Çocuklara İlham Kaynağı Olacak - Son Dakika
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EURO 2024 Maskotu Albert, Çocuklara İlham Kaynağı Olacak

EURO 2024 Maskotu Albert, Çocuklara İlham Kaynağı Olacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çocukların futboldan keyif almaları için ilham kaynağı maskot Albert olacak. Albert, çocukların hayal gücünü harekete geçirecek ve onları hareket yakalama teknolojisiyle kendi özel becerilerini ve kutlamalarını oluşturup turnuvanın maskot animasyonlarına dönüştürebilecek. UEFA'nın maskotları, organizasyonları çocuklar için daha eğlenceli kılmayı başarmıştır ve Albert de bu geleneği sürdürecek.

02.06.2024 11:07
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çocukların futboldan keyif almaları için ilham kaynağı maskot Albert olacak.

1980 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında boy gösteren maskotlar, organizasyonları çocuklar için daha eğlenceli kılmayı başardı.

20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıktığı söylenen popüler oyuncak ayıdan ilham alınan Albert, çocukların hayal gücünü de harekete geçirecek.

UEFA, şampiyona öncesinde maskotun isminin belirlenmesi için internet sitesinden bir anket başlatmış ve sonuçlar 3 Temmuz 2023'te açıklanmıştı.

UEFA Okullarda Futbol programı aracılığıyla UEFA.com kullanıcıları ve Avrupa çapındaki okul çocukları arasında yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 32'sini alan Albert, ilk olarak Haziran 2023'te Gelsenkirchen'de Alman taraftarlara tanıtıldı.

Söz konusu tanıtımda Avrupa'nın dört bir yanındaki çocuklara ilham verme isteğinin altını çizen Albert, Avrupa Şampiyonası turnuvalarının maskotları Berni, Goaliath, Rabbit ve Kinas gibi ünlü maskotların ayak izlerini takip ediyor.

Avrupa çapındaki okullarda öğrencileri, maskotu hayata geçirmek ve hareket ettirmek için kendi fiziksel aktivitelerini kullanmaya teşvik eden Albert sayesinde çocuklar, hareket yakalama teknolojisiyle kendi özel becerilerini ve kutlamalarını oluşturup turnuvanın maskot animasyonlarına dönüştürebilecek.

Philipp Lahm: "Maskot çocuklara ilham verecek"

Efsanevi Alman futbolcu ve organizasyonun direktörü Philipp Lahm, maskotların çocukların futboldan keyif almalarındaki önemine vurgu yaptı.

Çocukların hayal gücünü harekete geçirmenin önemine değinen Lahm, "Resmi maskotun piyasaya sürülmesiyle, çocuklara futboldan keyif almaları için ilham verecek eğlenceli ve sevimli bir karakter yaratmayı umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Turnuvanın elçisi Celia Sasic ise "Hareketin, eğlencenin ve takım ruhunun temellerini yeterince erken atamazsınız. UEFA'nın gelecek nesle öz güven oluşturma, yeni bir hayat yaşama konusunda ilham verdiğini görmek harika. Aktif yaşam tarzı ve takım ruhunun önemini anlamak; onların geleceğini şekillendirecek tüm önemli yaşam dersleri. Bu maskot, bu güçlü mesajı iletecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

1980'den bu yana maskotlar

UEFA'nın Avrupa şampiyonalarında 1980'den bu yana tercih ettiği maskotlar şöyle:

İtalya 80 - Pinocchio

Fransa 84 - Peno

Batı Almanya 88 - Berni

İsveç 92 - Rabbit

İngiltere 96 - Goaliath

Hollanda- Belçika 2000 - Benelucky

Portekiz 2004 - Kinas

Avusturya - İsviçre 2008 - Trix ve Flix

Polonya - Ukrayna 2012 - Slavek ve Slavko

Fransa 2016 - Super Victor

EURO 2020 - Skillzy

Kaynak: AA

Almanya, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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