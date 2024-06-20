EURO 2024: Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024: Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna yarın karşı karşıya gelecek. İlk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup ederken Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenildi. İki ülke arasında yapılan 8 maçın 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.

20.06.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında yarın Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

Eşleşmede Ukrayna üstün

İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.

Kaynak: AA

Slovakya, Romanya, Belçika, Ukrayna, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024: Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
00:17 Niğde’de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı Niğde'de 1 kişiyi hastanelik eden başıboş köpek öldü, mahalle karantinaya alındı
00:11 Türkiye’nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4’ü çocuk 10 kişi öldü Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi: 4'ü çocuk 10 kişi öldü
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
22:15 Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı Eşiyle tartışan şahıs ormana giderek canına kıydı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 10:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: EURO 2024: Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement