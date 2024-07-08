EURO 2024 Yarı Final: İspanya ile Fransa Karşı Karşıya - Son Dakika
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EURO 2024 Yarı Final: İspanya ile Fransa Karşı Karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında yarın İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

08.07.2024 09:37
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında yarın İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist yarın belli olacak. Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya ile Fransa mücadele edecek.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, Hollanda-İngiltere eşleşmesini geçecek ekiple şampiyonluk maçına çıkacak.

Yarı final yolları

İspanya, yarı finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

"Horozlar" son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i eleyerek yarı finale geldi.

İspanya hücumda, Fransa savunmada etkili

EURO 2024'teki performanslara bakıldığında İspanya'nın hücumda, Fransa'nın ise savunmada etkili performansı dikkati çekiyor.

Şampiyonada 5'te 5 yapan İspanya Milli Takımı, toplam 102 şutla en fazla gol arayan takım konumunda. Bu şutların 11'ini gole çeviren İspanyollar, Almanya ile turnuvanın en golcü takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Fransa Milli Takımı ise sadece 1 gol yedikleri turnuvadaki 5 maçın 4'ünde kalesini gol kapatmayı başardı. Fransızların yedikleri tek gol, Polonya karşısında penaltıdan oldu.

Rekabette 37. randevu

İspanya ile Fransa, A milli takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette geride kalan 36 müsabakanın 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı. Yedi mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 64 gole, Fransa 39 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında son dönemde yapılan maçlarda ise İspanya'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. İspanya, son 16 yıldaki 8 müsabakada 5 maçta galip geldi. İki maçı Fransa kazanırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İspanya, 2021 Uluslar Ligi'nin rövanşını almak istiyor

İki takım son olarak 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında karşılaştı.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi final maçını Fransa geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı. İspanya Milli Takımı, yarınki mücadelede rakibini geçerek hem şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hem de 2021'deki finalin rövanşını almayı hedefliyor.

İspanya 6. kez yarı finalde

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu.

Fransa da 6. kez yarı finalde

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1960 ve 1996'da ise yarı finali geçemedi.

Fransa, akan oyunda "Gol atamadan" yarı finalde

EURO 2024'te yarı finale kadar yükselen Fransa Milli Takımı, akan oyunda gol atamadı.

D Grubu'ndaki ilk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.

Henüz akan oyunda gol atamayan Fransa, İspanya karşılaşmasında bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.

İspanya'da iki cezalı

İspanya Milli Takımı'nda 2 futbolcu cezası nedeniyle yarı final maçında süre alamayacak.

Savunmanın önemli isimleri Dani Carvajal ile Robin Le Normand, çeyrek finaldeki Almanya müsabakasında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

İspanya'da ayrıca Almanya karşılaşmasında sakatlanan Pedri'nin yanı sıra Nacho ve Ayoze Perez'in durumları maç saatinde netleşecek.

Fransa'da ise önemli yarı final maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

İki takımı yarınki mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Yarı Final: İspanya ile Fransa Karşı Karşıya - Son Dakika

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