EURO 2024'te İlkler ve Enler Yaşandı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te İlkler ve Enler Yaşandı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan ilk grup maçları, birçok ilke sahne oldu. Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Almanya Milli Takımı, İskoçya'yı 5-1 yenerek turnuvanın açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, turnuva tarihinin en genç teknik direktörü oldu. İspanyol Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı. Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti. Macar futbolcu Dominik Szoboszlai, şampiyona tarihindeki en genç kaptan oldu. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olmayı başardı. Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti. EURO 2024'te şu ana kadar 12 maçta 34 gol atıldı ve turnuva tarihinin en fazla bilet talep edilen organizasyonu oldu.

19.06.2024 11:40
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) tamamlanan ilk grup maçları, "ilkler ve enlere" sahne oldu.

Futbolun en büyük tutkulardan biri olduğu Almanya'da 14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, büyük heyecanın yaşandığı ilk maçlar sonunda futbolseverlerin beklentilerini karşıladı.

Dünyanın dört bir yanından Almanya'ya akın eden futbolseverlerin coşkusunun maçların heyecanıyla birleşmesi, şu ana kadar çok sayıda ilke sahne olan organizasyonun tam anlamıyla festival havasına bürünmesini sağladı.

Arda Güler, Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.

Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.

En farklı açılış maçı

Almanya Milli Takımı, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti aldı.

EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 ile geçen "Panzerler", bu skorla turnuva tarihine geçti.

Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.

Ayrıca Alman futbolcu Florian Wirtz, 21 yaş 42 günlükken İskoçya'ya karşı bulduğu golle, turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran en genç futbolcu olmayı başardı.

Nagelsmann en genç teknik adam

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, turnuva tarihinin en genç teknik direktörü oldu.

Nagelsmann, İskoçya maçında 36 yaş 327 günlükken takımının başında sahaya çıktı.

Alman teknik adam, EURO 2000'de Slovenya'yı çalıştıran Srecko Katanec'in 36 yaş 333 günlük rekorunu geride bıraktı.

Yamal en genç oyuncu

İspanyol Lamine Yamal ise 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken turnuvada forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Bajrami'den en hızlı gol

Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, en hızlı gol rekorunu ele geçirdi.

Önceki rekor, EURO 2004'te 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

En genç kaptan Szoboszlai

Macar futbolcu Dominik Szoboszlai, şampiyona tarihindeki en genç kaptan oldu.

Szoboszlai, İsviçre ile oynanan maçta 23 yaş 234 günlükken Macaristan'ın kaptanlığını yaparak yeni bir rekora imza attı.

Ronaldo, 6 turnuvada oynayan ilk oyuncu

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giyerek 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olmayı başardı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan (26) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu konumunda da bulunuyor.

Pepe en yaşlı futbolcu

Portekiz'in savunma oyuncusu Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı futbolcusu ünvanını elde etti.

Pepe, Çekya müsabakasında 41 yaş 113 günlükken takımının formasını giydi.

Tecrübeli oyuncu, futbolseverlerin aklında maçlarda giydiği gri eşofmanlıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.

12 maçta 34 gol

EURO 2024'te şu ana kadar 6 grupta 12 maç oynandı.

Takımlar, bu karşılaşmalarda 34 kez fileleri havalandırdı.

Maç başına 2,84 gol ortalaması yakalanan turnuvada her 32 dakikada bir gol sevinci yaşandı.

İskoçya'ya 5 gol atan Almanya, ilk maçlar sonunda en golcü takım olarak göze çarptı.

En fazla bilet talep edilen turnuva

EURO 2024, 50 milyondan fazla taleple organizasyon tarihinin en fazla bilet başvurusu yapılan turnuvası oldu.

Turnuvadaki 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmı, genel satışa ve takım taraftarlarına sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024'te İlkler ve Enler Yaşandı - Son Dakika

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