EURO 2024'te İngiltere, Sırbistan'ı zorlu maçta mağlup etti - Son Dakika
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EURO 2024'te İngiltere, Sırbistan'ı zorlu maçta mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. Maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren gol, Jude Bellingham'dan geldi. İlk yarıda İngiltere daha etkili bir oyun sergilerken, ikinci yarıda oyun dengeli geçti. İngiliz basını, maçın en iyi oyuncusu olarak Bellingham'ı övdü.

17.06.2024 04:31
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A ve B gruplarından sonra C Grubu'nda da ilk maçlar tamamlandı. C Grubu'nda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kalırken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Sırbistan'ı zorlandığı maçta 1-0 mağlup etti.

Gelsenkirchen'de oynanan maçta İngiltere'ye galibiyeti getiren gol, 13. dakikada Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki yıldız futbolcu Jude Bellingham'dan geldi.

İlk yarıda İngiltere daha etkili bir oyun ortaya koyarken, ikinci yarıda oyun dengeli geçti. 77. dakikada Harry Kane'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Sırbistan'ın takım kaptanı Fenerbahçeli Dusan Tadic ise maça yedek kulübesinde başladı. Tadic, 61. dakikada Aleksandar Mitrovic'in yerine oyuna girdi.

BBC, 10 üzerinden 8,22 puanla Bellingham'ı maçın ve İngiltere'nin en iyi oyuncusu, 6,34 puanla da Tadic'i Sırbistan'ın en iyi oyuncusu seçti.

İngiliz basını, Sırbistan maçı sonrası takıma galibiyeti getiren Jude Bellingham'a övgüler yağdırdı.

Kaynak: BBC

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