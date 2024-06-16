EURO 2024'te Meydanlar Futbol Festivaline Döndü

Spor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) meydanlar futbol festivali alanına döndü.

Almanya'nın 10 şehrinde düzenlenen turnuvaya dünyanın dört yanından futbolseverler akın etti. UEFA'nın turnuva öncesi genel satışa sunduğu 2,3 milyon bilete 50 milyon talep geldi.

Bilet alabilen taraftarlar karşılaşmaları tribünden izlerken, onlar kadar şanslı olmayanlar ise futbol coşkusunu "Fan zone"lara taşıdı.

Binlerce futbolsever, EURO 2024'ün ikinci gününde yapılan maçları Stuttgart'taki Schlossplatz'ta seyretti. Taraftarlar takımlarının ataklarında büyük heyecan yaşarken, atılan golleri coşkuyla kutladı.