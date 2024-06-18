EURO 2024'te Türkiye, Gürcistan'ı Arda Güler ve Kenan Yıldız ile yendi - Son Dakika
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EURO 2024'te Türkiye, Gürcistan'ı Arda Güler ve Kenan Yıldız ile yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı ilk maçta genç oyuncular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da katkısıyla galip geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı tribünden izledi.

18.06.2024 19:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki Arda Güler ile Kenan Yıldız'a bu önemli maçta şans verdi.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'ta görev alan Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk heyecanlarını Gürcistan karşısında yaşadı.

Montella, Gürcistan karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım maça yedek başladı.

Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer almadı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünde izledi

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

BVB Stadyumu kırmızı-beyaza büründü

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.

BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024'te Türkiye, Gürcistan'ı Arda Güler ve Kenan Yıldız ile yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te Türkiye, Gürcistan'ı Arda Güler ve Kenan Yıldız ile yendi - Son Dakika
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