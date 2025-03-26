EuroBasket 2025 Kura Çekimi Yarın - Son Dakika
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EuroBasket 2025 Kura Çekimi Yarın

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 rakipleri yarın Riga'da belirleniyor.

26.03.2025 10:48
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) rakipleri yarın belli olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Sirki'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 16.00'da başlayacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile aynı grupta yer alamayacak. Kuranın ardından organizasyonda mücadele edecek 24 ülke, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.

Milli takımın 4. torbada yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda oluşan torbalar şu şekilde:

1. Torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. Torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. Torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail

5. Torba: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya

6. Torba: İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi

Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak. Organizasyonun final aşaması da Riga'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EuroBasket 2025 Kura Çekimi Yarın - Son Dakika

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