EuroBasket 2025\'te A Milli Takım\'ın Maç Takvimi Belli Oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) maç takvimi belli oldu.
FIBA EuroBasket 2025'te mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın maç takvimi açıklandı. Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek EuroBasket'in final aşaması ise Riga'da yapılacak. A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile birlikte yer alan milliler, turnuvadaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Letonya ile oynayacak.
Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek ve bu turdaki müsabakalarını 6-7 Eylül'de oynanacak.
Türkiye'nin maç programı şu şekilde:
27 Ağustos Çarşamba
18.00 Letonya-Türkiye
29 Ağustos Cuma
14.45 Türkiye-Çekya
30 Ağustos Cumartesi
21.15 Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba
21.15 Türkiye-Sırbistan - İSTANBUL
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