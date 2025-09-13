EuroBasket 2025'te Türkiye-Almanya finaline doğru - Son Dakika
EuroBasket 2025'te Türkiye-Almanya finaline doğru

13.09.2025 20:45
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarın Almanya ile yapacakları final maçı için iddialı konuşarak "Ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Eğer finaldeysem kazanırım." dedi.

Ataman ile ay-yıldızlıların kaptanı Cedi Osman, Arena Riga'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mükemmel bir şampiyona geçirdiklerini belirten Ergin Ataman, "Her maçta aynı tempoda ve agresiflikte oynadık. Oynadığımız basketboldan zevk aldık. Avrupa şampiyonu ünvanını kazanmak için hazırız. Almanya'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar son dünya şampiyonu. 4-5 yıldan bu yana üst seviyede oynayan tecrübeli oyunculara sahipler. Hazırlığımızı yaptık. Oyuncularımın kupayı kazanabilmek için yarın yüzde 100'lerini sahaya koyacaklarına inanıyorum. Almanya çok iyi bir takım ama şu an bu turnuvada bizim onlardan daha iyi olduğuna inanıyorum. Finali kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025'te güçlü takımlarla karşılaşmalarının final öncesinde en büyük avantajları olduğunu vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "En büyük avantajımız, turnuvada şu ana kadar önemli rakiplerle büyük maçlar oynamamız. Sırbistan, Letonya ve Yunanistan ile oynadık. Her maçta aynı stratejiyi uyguladık. Finalde de bunu yapacağız. Finalde en büyük avantajımızın bu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Finaldeysem kazanırım"

Başantrenörlük kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ataman, EuroBasket 2025 finalinde de iddiasını ortaya koydu.

A Milli Takım'ın EuroBasket 2001'de ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynamasına rağmen ikinci olduğunun altını çizen Ergin Ataman, "Türk takımları Avrupa'da son 10 yılda inanılmaz işler başardı. Ancak Türk Milli Takımı, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra iyi sonuçlar alamadı. Ancak yarın farklı olacak. İki final oynadık ve kaybettik. Ancak ben finallerde kaybetmeyi sevmem. Finalleri severim. Eğer finaldeysem kazanırım." şeklinde görüş belirtti.

"Son 10 yılda Avrupa'nın en iyi başantrenörü benim"

Ergin Ataman, son 10 yılda Avrupa'nın en iyi başantrenörü olduğunu savundu.

2016'dan bu yana Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray ile toplam 4 Avrupa kupası kazanan Ataman, "Son 10 yılda Avrupa'nın en iyi başantrenörü benim. Çalıştığım tüm takımlarda aynı işi yaptım. Anadolu Efes'te, Panathinaikos'ta ve Galatasaray'da Avrupa kupası kazandım." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir stres içinde değilim"

Kariyerinde birçok final maçına çıktığını ve herhangi bir stres ya da baskı hissetmediğini belirten deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:

"Bu tip maçlardan önce çevremdeki insanlarla konuştuğumda bana stresli ve baskılı olduklarını söylüyorlar. Onlara ilk THY Avrupa Ligi finalinde stres yaşadığımı ve ondan sonra çıktığım finallerin benim için hep aynı olduğunu söyledim. Herhangi bir stres içinde değilim. Bu bir basketbol maçı. Takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Oyuncuların büyük bir stresi yok. Cedi ile konuştuk. Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki finallerin büyük bir rekabet ve stres taşıdığını paylaştık. Özellikle Atina'daki finallerden sonra stres içinde olmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Takım'dan madalya isteğini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Ergin Ataman, Türk halkına şampiyonluk armağan etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Cedi Osman: "EuroBasket'i kazanmak istiyoruz"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, en iyi performanslarını sahaya yansıtarak Avrupa şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Almanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu aktaran Cedi, "Şampiyonanın 2 namağlup takımı finalde karşı karşıya gelecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hazırız. Herkes çok heyecanlı. Almanya çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek EuroBasket'i kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvada şu ana kadar çok iyi oynadıklarını dile getiren 30 yaşındaki basketbolcu, "Şampiyonada şu ana kadar müthiş bir iş ortaya koyduk. Finalde de aynı şeyleri sahaya yansıtacağımızı ümit ediyorum. Almanya son dünya şampiyonu. Çok iyi oyuncuları var. Ancak biz de müthiş bir takımız. Bunu turnuvada gösterdik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

