Euroleague 11. haftada Beşiktaş ve Efes galip geldi, Fenerbahçe 111-109 kaybetti - Son Dakika
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Euroleague 11. haftada Beşiktaş ve Efes galip geldi, Fenerbahçe 111-109 kaybetti

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Euroleague'de 11. hafta, Beşiktaş'ın ASVEL'i 95-91, Anadolu Efes'in Virtus Bologna'yı 103-91 yenmesi ve Fenerbahçe'nin Paris Basketbol'a 111-109 mağlup olmasıyla tamamlandı. Haftayı Fenerbahçe 7, Efes 12, Beşiktaş ise 13. sırada bitirdi.

Euroleague'de 11. haftayı Beşiktaş ve A. Efes galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise mağlup oldu.

Euroleague'de 11. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Türk takımları, bu haftayı 2 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL'i 95-91'li skorla mağlup etti. A. Efes de İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 103-91 ile geçti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Paris Basketbol'a son saniyelerde 111-109 mağlup oldu.

Ligde geride kalan 11 haftada 3'er mağlubiyeti bulunan 4 takımdan olan Valencia liderlik koltuğunda yer alıyor. İspanyol ekibini sırasıyla

Panathinaikos, Olympiakos ve Barcelona takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 7, Efes 12 ve Beşiktaş da 13. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 1 galibiyeti olan Baskonia var.

Euroleague'in 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketbol: 111 - Fenerbahçe: 109

Partizan: 80 - Baskonia: 66

Maccabi Tel Aviv: 80 - Hapoel Tel Aviv: 73

Olympiakos: 101 - Dubai: 72

Olimpia Milano: 83 - Zalgiris: 86

Valencia: 102 - Bayern Münih: 87

Real Madrid: 105 - Kızılyıldız: 84

A. Efes: 103 - Virtus Bologna: 91

Panathinaikos: 74 - Barcelona: 76

ASVEL: 91 - Beşiktaş: 95

Kaynak: İHA
Anadolu EfesFenerbahçeBasketbolBeşiktaşParisEfesSporSon Dakika

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