Euroleague 8. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Euroleague 8. Hafta Maçları Başlıyor

Euroleague 8. Hafta Maçları Başlıyor

THY Euroleague'de 8. hafta yarın başlıyor, heyecan dolu maçlar bekleniyor.

06.11.2024 10:45
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THY Euroleague'de 8. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma başlayacak.

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kızılyıldız, ALBA Berlin'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşacak. A. Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos'u ağırlayacak.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.45 Paris Basketball - Partizan

8 Kasım Cuma

20.00 A. Efes - Monaco

22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos - Olympiakos

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Euroleague 8. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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