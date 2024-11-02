Euroleague'de Türk Takımlarının Haftası

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THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Fenerbahçe 2 galibiyet, A. Efes de 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

THY Euroleague'de çift maç haftası sona erdi. Ligde 7. hafta da dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet elde etti. Bu hafta Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i 84-82, Partizan'ı da 89-72'lik skorla mağlup etti. A. Efes ise ALBA Berlin'i 86-70 yenerken, Barcelona'ya ise 97-88'lik skorla kaybetti.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Asvel'i 92-68, Kızılyıldız'ı da 81-77 mağlup etti.

Yeni lider Zalgiris Kaunas oldu

Euroleague'de haftayı 6 galibiyeti bulunan Zalgiris Kaunas liderliğe yükseldi. Zalgiris'i 5'er galibiyeti olan Panathinaikos averajla ikinci sıradan takip ederken, Barcelona 3, Fenerbahçe 4 ve Bayern Münih de 5. sırada yer alıyor. Haftayı Efes 4 galibiyetle 7. sırada, tek galibiyeti olan ALBA Berlin de 18. sırada tamamladı.

Euroleague'de 7. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Paris Basketball: 67 - Baskonia: 65

Asvel: 71 - Bayern Münih: 84

Kızılyıldız: 77 - Panathinaikos: 81

Zalgiris Kaunas: 63 - AS Monaco: 62

Fenerbahçe Beko: 89 - Partizan: 72

Olimpia Milano: 99 - Virtus Bologna: 90

Olympiakos: 95 - Barcelona: 74

Maccabi Tel Aviv: 79 - Real Madrid: 78

ALBA Berlin: 70 - A. Efes: 86 - İSTANBUL