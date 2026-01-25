Denizlililere kritik maç öncesi çağrı - Son Dakika
25.01.2026 12:42  Güncelleme: 12:44
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Genel Menajeri Evren Yenice, Karşıyaka maçı öncesi Denizli halkına PAÜ Arena'yı doldurmaları çağrısında bulundu. Maçın, ligin alt sıralarını ilgilendiren kritik bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Yenice, taraftarın desteğinin belirleyici olacağını vurguladı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı Genel Menajeri Evren Yenice, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kritik haftalarından birinde oynanacak Karşıyaka maçı öncesinde Denizlililere çağrıda bulundu. Yenice, pazartesi günü saat 19.00'da PAÜ Arena'da oynanacak mücadelede taraftar desteğinin belirleyici olacağını vurguladı.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Evren Yenice, Karşıyaka maçının sezonun en önemli iç saha karşılaşmalarından biri olduğuna dikkat çekti. Evren Yenice, "Bu maçta en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımız olacak. PAÜ Arena'yı doldurarak takımımıza itici güç olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ortaya konan mücadeleden memnun olduklarını belirten Yenice, takımın galibiyet için sahaya çıkacağını dile getirerek, "Oyuncularımız bu maçın öneminin farkında. Sahada son ana kadar mücadele eden, kazanmayı isteyen bir Merkezefendi izleyeceğiz. Denizli halkının desteğiyle çok daha güçlü oluyoruz" dedi.

PAÜ Arena'ya Davet

PAÜ Arena'da oynanacak karşılaşmada tribün atmosferinin Karşıyaka gibi tecrübeli bir rakip karşısında büyük avantaj sağlayacağını belirten Yenice, tüm basketbolseverleri pazartesi akşamı salona davet etti. Yenice, "Bu takım Denizli'nin takımı. Hep birlikte tribünde yerimizi alalım, takımımızın yanında olalım" çağrısında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

