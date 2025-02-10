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Eylüldan Şampiyonluk

Eylüldan Şampiyonluk

Eylül Aygül, U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

10.02.2025 12:50
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcu Eylül Aygül, gösterdiği üstün performansla 1 altın 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Şampiyonada Manisa'yı temsil eden sporcu Eylül Aygül, sergilediği üstün performansla büyük bir başarı elde etti. 3 adım atlama branşında Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanan başarılı atlet, uzun atlama branşında ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, Eylül Aygül'ü ve antrenörü Döndü Yeter'i tebrik etti.

İl Müdürü Öztürk, "Manisa'mıza kazandırdığımız modern atletizm tesisi sayesinde şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Sporcumuz Eylül'ün bu büyük başarısı, doğru yatırımların, disiplinli çalışmanın ve özverili antrenmanların bir sonucudur. Spor Şehri Manisa'mızda daha birçok şampiyon sporcular yetişecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizi en iyi şekilde desteklemeye ve onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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