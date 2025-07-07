EYOF 2025\'te Türkiye\'yi 119 Sporcu Temsil Edecek

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) Türkiye'yi 119 sporcu temsil edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20-26 Temmuz tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek organizasyona Türkiye adına 61'i kadın ve 58'i erkek olmak üzere toplam 119 sporcu katılacak.

Türk sporcular, EYOF 2025'te atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, 3x3 basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, artistik cimnastik, judo, akarsu kano, masa tenisi, voleybol, tekvando ve yüzme branşlarında yarışacak.

Türkiye, ???????2023 yılında Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen bir önceki EYOF'ta 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazanmıştı.