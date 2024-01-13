 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, galibiyetle başladıkları ikinci devreye mutlu olduklarını belirtti. Yavaş, Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçına odaklandıklarını ve kulübü iyi temsil etmek istediklerini söyledi.

Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü\'nü mağlup ederek liderliğini sürdürdü
13.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:04
Abone Ol

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 2-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci devreye galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Salı günü Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçına odaklandıklarını belirten Yavaş, o maçta da kulübü iyi temsil etmek istediklerinin altını çizdi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "İkinci devrenin ilk maçıydı. Başından sonuna kadar üstün olduğumuz, istediklerimizi sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Keçiörengücü ilk devrede iyi oynayan, iyi maçlar çıkaran sonradan düşüş yaşayan bir ekipti. Son maçlarda kaybettikleri puanlar oyun güçlerinin paralelinde değildi. Tehlikeli bir takım. Özellikle ön hatları atletik oyunculardan kurulu. Boş alanları iyi kullanıyorlar ve hatta ligimizin en çok dribbling yapan takımı. Bu ciddiyetle maça hazırlandık. İlk devreyi lider bitirip bunun keyfini çıkardık. Sonrasında bunun sorumlulukları olduğunun farkındaydık ve bu sorumlulukla devre arası çalıştık. İkinci yarının ilk maçında evimizde de kazanmak istiyorduk ve kazandık. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçı var. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı mücadele edeceğiz. Tamamen oraya odaklanıp, oraya iyi hazırlanıp kulübümüzü iyi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eyüpspor, Beşiktaş, Ankara, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

Son Dakika
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 23:36:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement