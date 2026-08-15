Eyüpspor, Beşiktaş'tan Emre Bilgin'i Transfer Etti
Eyüpspor, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı. Hoş geldin Emre Bilgin!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüp, 22 yaşındaki file bekçisinin transferini "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Emre Bilgin" anonsuyla duyurdu.
Beşiktaş da Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor'la anlaşmaya varıldığını belirterek "Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
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