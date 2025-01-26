Eyüpspor, Bodrum FK'yı İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Eyüpspor, Bodrum FK'yı İlk Yarıda Geçti

Eyüpspor, Bodrum FK\'yı İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Bodrum FK maçının ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

26.01.2025 17:19
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını Eyüpspor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan ortasında ceza saha içinde Tayfur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada orta sahada topu kazanan Mohammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

31. dakikada Okita'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Seferi, Fredy, Okita, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Z. Dimitrov, E. Beyaz, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, C. Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Emre Akbaba

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Yalçın Kayan, Batuhan Üzgül, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Tayfur Bingöl (Eyüpspor dk. 12)

Sarı kart: Luccsa Claro (Eyüpspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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