Eyüpspor\'da Köklü Değişim Yaşanıyor

03.03.2026 12:31
Eyüpspor, ligdeki zorlu süreçte 11 yabancı transferi yaparak kadrosunu yeniledi.

GEÇTİĞİMİZ sezon yükseldiği Süper Lig'de gösterdiği performansla takdir toplayan Eyüpspor'da köklü değişiklikler yaşanıyor.

2024/25 sezonunu 6. Sırada tamamlayan İstanbul ekibi, devre arasında tüm takımı değiştirirken önemli isimlerle yollar ayrıldı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan başkan Murat Özkaya'nın sahibi olduğu şirketlerden Eyüpspor'a kayyum atandı. TMSF kontrolündeki eflatun sarılılarda bu süreçte kadronun çok büyük bölümü değişti.

Maddi olarak zor günler yaşayan İstanbul ekibinde Kerem Demiray, Robin Yalçın, Thiam, Halil Akbunar gibi isimler maddi sebeplerden ötürü takımdan ayrılma kararı aldı. Kulüp, son olarak kanat oyuncusu Prince Ampem'e teşekkür mesajı yayınlayarak veda etti.

1 HAFTADA 11 YABANCI TRANSFERİ

Eyüpspor, bu süreçte 11 genç oyuncunun transferini açıkladı. İstanbul ekibi, ara transfer döneminin son günlerinde Kamerun, Senegal, Fildişi Sahilleri kökenli düşük maliyetli oyuncuları bünyesine kattı.

UMUT ESKİKÖY FARK YARATTI

Teknik direkör Atilla Gerin yönetimindeki Eyüpspor, bu büyük değişikliğin ardından oyuncuları takıma hızlı şekilde adapte edebilmek için hızlandırılmış antrenman metotları uyguladı.

Geçmiş dönemde Arda Turan'ın ekibinin de çok önemli parçalarından olan yardımcı antrenör Umut Eskiköy bu süreçteki maç önü analizleri, antrenman programları ve maç planlarıyla ciddi fark yaratıyor.

Eyüpspor bu periyotta Konyaspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray gibi zorlu maçlara çıkarken, ilk yarıda sadece 4 puan toplayabildiği bu 7 maçlık zorlu fikstürden 9 puanla çıktı. Tüm bu olumsuzluklara karşın ligde kalma mücadelesini sürdüren Eflatun-sarılılar, son olarak Göztepe deplasmanından 1 puan çıkararak ateş hattının üstünde kalmayı başardı.

Kaynak: DHA

