Eyüpspor'dan Değerli Puan

28.02.2026 23:15
Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, Göztepe ile 0-0 berabere kalmanın değerine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, aldıkları bir puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kümede kalma mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Göztepe karşısında gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik eden Gerin, "Oyuncularımız bu atmosferlere alışmaya çalışıyor. Bu atmosferlerde oynayan sadece 3-5 oyuncumuz var. Diğerleri de buna alışmaya çalışıyor. Oyunun başındaki penaltı, tabii ki bizi Jankat oyunda tuttu. Jankat'ı da tebrik ediyorum. Yükselen bir grafiği var. Buralardan puan çıkartmak, bu mücadeleyi veremezsen çok zor. Onun için oyuncularım çok ciddi bir mücadele ortaya koydu. Bu 1 puanın inşallah önümüzdeki maçlarda lige tutunma adına vereceğimiz savaşta bizim için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bizim için 1 puan çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Göztepe'yi çok iyi ezberlediklerini vurgulayan Gerin, 2 maçtır gol yemediklerini ancak ilk defa da gol atamadıklarını vurguladı.

Gerin, maçın hakkının beraberlik olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

