Eyüpspor Deplasmanda Kayserispor ile Karşılaşıyor

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor, 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yendi. İstanbul ekibi, son maçında ise Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 8 puan topladı.

İki maçı eksik olan Kayseri ekibi ise ligde şu ana kadar 2 müsabaka oynadı. Sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda ise Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 1 puan topladı. Ligin ilk haftasını bay geçen Kayseri ekibinin, 3. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise bordo-mavili ekibin Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.