Eyüpspor hocası Dalcı, 8-0'lık yenilgi travmasının atlatılması gerektiğini söyledi

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'de sezonu güvenli bir bölgede bitireceklerine inandığını söyledi. Dalcı ayrıca, oyuncularının psikolojik ve mental güce ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Dalcı, kulübün Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eflatun-sarılı kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Dalcı, "Bugün de ilk antrenmanımıza çıkacağız. Kendi adıma nasıl bir kulübe geldiğimi biliyorum. Dolayısıyla İstanbul'u bilen, İstanbullu olan şunu bilir; ilçe de olsa semt kültürü çok yüksektir. Sevgi ve saygı burada çok yüksek derecedir ve burada bir futbol kültürü vardır. Dolayısıyla bu coğrafyanın çocuğu olarak, bu coğrafyada yıllardır futbolun içerisinde, Türk futboluna emek veren Eyüpspor'da olmak benim için ayrı bir gurur. Bulunduğu bu yerden, bu yarışın içerisinde lig bittiğinde Eyüpspor'u güvenilir bir yerde bırakacağımızı düşünüyoruz. Ekibim, ben, camiam, kulüp yönetimimiz ve taraftarlarla birlikte iyi bir yerde bitireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların daha çok psikolojik ve mental güce ihtiyacı var"

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın bir önceki teknik direktörü Özhan Pulat'a da teşekkür etti. Mustafa Dalcı, "Sıfırdan bir takım oluşturdu. İşi çok zordu. Neredeyse geçen seneki kadronun yüzde 90'a yakını yoktu. Dolayısıyla 28 kişilik kadronun nereden baksan 20-24 tane oyuncusu yeni.. Bu takımla Süper Lig'de belli bir ritmi ve hedefi yakalamak çok kolay olmuyor, belli bir süreç gerekiyor. Bu süreç içerisinde elinden geldiğince bizim dostumuz, kardeşimiz yaptığını düşünüyorum. İlk hedefimiz şu anda yeni oluşan bu takımı, takımdaşlık adına birlikte oynayan, bu ligin gerçekleri olan planlamaları doğru şekilde yapmak. Süreç içerisinde yarışırken bir şeyleri değiştirmek gerçekten zor oluyor. Ama biz buraları değiştirmek adına biraz daha oyuncuların yeteneklerini oyun gücüne çevirecek anlayışlarla dokunuş yapmak gerekiyor. Bu işin en kolayı aslında bir takımın atletik durumunu geliştirmek. Oyuncunun performansını, direncini ve dayanıklılığını geliştirmek kolay. Bu işin asıl oyun gücünü, oyun planını değiştirmek, geliştirmek ve mücadele ederken Süper Lig'de oyun gücünü oturtmak çok değerli ve önemli. Dolayısıyla sistem içerisinde oyuncunun çok değerli olduğuna inanan hocalardanım. Var olan oyuncularımızın bireysel yeteneklerinin farkındayım. Hepsinin bireysel analizini, bugüne kadar oynadıkları maçları biliyorum. Oyun gücünü bir an önce yakalamamız birinci hedefimiz. Tabii futbol tez oyunu. Tezler ve antitezler üretmek gerekiyor. Ana oyun üzerinden güçlü bir oyunla beraber maç maç değerlendirip ana oyun üzerinden de bazen antitezler üretmek gibi planlarımız var. Şu anda oyuncuların daha çok psikolojik ve mental güce ihtiyacı var. Dolayısıyla mental ve psikolojik antrenmanlar bizim için daha değerli, daha önemli. İkili diyaloglarımızla gerek mini toplantılarımızda oyuncularımızın seviyesini psikolojik olarak sahanın içerisinde güçlü tutmak gibi hedeflerimiz var" cümlelerine yer verdi.

"En son yaşanan travmayı atlatmak gerekiyor"

Milli aradan önce Süper Lig'de alınan 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin travmasının atlatılması gerektiğini de sözlerine ekleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Takımın öz güvenini, oyuncunun bireysel öz güvenini tekrar yerine getirmek gerekiyor. Dolayısıyla bunların üzerinde çalışacağız. Bir de üçüncü bölgede daha üretken olabilmek adına mutlaka hücum opsiyonlarımız, hücum varyasyonlarımız ve oyunculara yükleyeceğimiz değerli repertuvarlar olacaktır. Dolayısıyla oynadığımız bu oyun kompakt bir oyun. Dolayısıyla bu anlayışı bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Daha kompakt, daha savunduğu bölgeyi ya da hücuma çıktığında atak sonlandırmayı ya da olumlu final pasları ya da girdiğinde skoru üretebilecek ya da rakip sahaya gittiğinde üretken olan, pozisyonlar üreten bir anlayışı burada çalışmamız gerekecek. Biraz da bu konuda şanslıyım. Şu anda bana 12-13 günlük bir süre var. Dolayısıyla bu da benim için bir avantaj. Bu süre içerisinde düşündüğümüz planlamayı, oyun gücünü, oyun planını yerleştireceğimizi düşünüyoruz ve oynarken de bunu kazanırsak o zaman 3 puandan önce daha fazla şeyler kazanacağımızı biliyoruz. İnşallah oynayacağımız Göztepe maçında hem oyunu hem oyun gücünü hem de 3 puanı yakalarsak bizim için çok büyük kazanım olacak" dedi.

"Bu kadro ligde daha yukarıları zorlar"

Mustafa Dalcı, oyuncu kadrosuna güvendiğini ve ligde yukarıları zorlayabileceklerine inandığını dile getirerek, "Hayatım boyunca yaşarken de bir işi ya yaparım ya yapmam. Arası yoktur benim için. İnanıyorsam o işi sonuna kadar kabulleniyorum. Eğer inancımda ya da düşüncelerimde arada gri ise o işi yapmam. Geldiğim kulübün hangi konumda olduğunu biliyorum. Oyuncu potansiyelinin çok farkındayım ve hakimim. Geldiğimde burada neleri değiştirip bu ligde neleri yapıp hedefi nedir, nerelerde bitirirsem benim için doğru oluruna çok ciddi anlamda hakimim. Oyuncu kadrosuna inanıyorum. Dolayısıyla bu kadronun bulunduğumuz daha yukarıları zorlayacağını net bir şekilde ifade edebilirim. Burada ihtiyacımız olan yıllardır bu camiaya, bu renklere, bu armaya gönül veren çok değerli Eyüpspor taraftarı ve sevdalıları. Onları da mutlaka maçlarımızda bizi desteklemek, arkamızda itici bir güç olarak her zaman olduğu gibi tekrar bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Tavlada bile mağlubiyet beni rahatsız eder"

Savaşçı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Dalcı, futbolcularından da bunu beklediğine değindi. Başarılı çalıştırıcı, "Burada 28 tane aslan gibi oyuncumuz var. Biz onlarla mutlaka bu anlayışı, bu semt kültürünü, Eyüpspor'un yıllara dayanan büyük camia kültürünü mutlaka yerleştireceğiz. Bu işi yapanlar bu işin aslında işçileri ve bu işten para kazanıyorlar. Herkes sporcu, herkes sanatçı olamaz. Dolayısıyla herkesin istediği mesleğe onlar sahip. Bir de bu işin işçileri olduğunu her defasında anlatmak lazım. Dolayısıyla işimizi de yaparken layıkıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben savaşçı bir adamım, savaşçı bir insanımdır. Tavlada bile mağlubiyet beni rahatsız eder. Oyuncumun da sahada mücadele ederken benim karakterimi göstermesini isterim" şeklinde konuştu.

"Lig bittiğinde güvenli bir bölgede olacağımızı düşünüyorum"

Mustafa Dalcı, transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı kadro planlamasını devre arasında transfer yapamayacakları düşüncesiyle yaptığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda transfer tahtası kapalı olan bir kulübe geldim, bunu biliyorum. Ben bir hoca olarak kötüyü düşünürüm. Devre arasında transfer tahtası açılır mı, açılmaz mı? Ben buraya bakmıyorum. Ben açılmayacakmış gibi düşünürüm. Transfer tahtası açılmamış da olsa bu takımla ben korkulan senaryoyu yaşayacağımı düşünmüyorum. Ben lig bittiğinde inşallah güvenli bir bölgede olacağımızı düşünüyorum."