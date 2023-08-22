Caner Erkin'den sezona müthiş başlangıç! Eyüpspor'u tek başına taşıyor - Son Dakika

Caner Erkin'den sezona müthiş başlangıç! Eyüpspor'u tek başına taşıyor

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:55

Eyüpspor, 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibinde Caner Erkin performansıyla göz doldururken, bu maçı da boş geçmedi ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. 34 yaşındaki sol bek, geçen hafta da Keçiörengücü karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

1. Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde 2'de 2 yapan Arda Turan'ın ekibinde Caner Erkin performansıyla adeta göz dolduruyor. 34 yaşındaki sol bek, karşılaşmada gol ve asist katkısı verdi. Böylece Erkin, bu sezon şimdiden 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

CANER'DEN HEM GOL HEM ASİST

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin attı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, İstanbul ekibinin ilk golünde de asisti yapan isim oldu. Kocaelispor'da ise Yusuf Emre Gültekin, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARDA TURAN'DAN 2'DE 2

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor, 1. Lig'de 2'de 2 yaptı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri önümüzdeki hafta Tuzlaspor'a konuk olacak.

Caner Erkin, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Erkin'den sezona müthiş başlangıç! Eyüpspor'u tek başına taşıyor - Son Dakika


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