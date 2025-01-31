Eyüpspor'la Rahatladık - Son Dakika
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Eyüpspor'la Rahatladık

Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 yenerek ligde kalma hedefini erkene çekti, Kerem Yavaş açıklama yaptı.

31.01.2025 23:13
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından aldıkları 3 puanın kendilerini rahatlattığını ve ilk hedefleri olan ligde kalmayı biraz daha erkene çektiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, "Maçın ilk 10 dakikası ortadaydı. Sonrasında rakibimizin eksik kalmasından sonra bizim adımıza zorlaşan bir ilk devre oldu. Bunun sebebi de bir an önce golü bulma isteğiyle oyun disiplininden uzaklaşmak. Bizim adımıza kötü bir ilk devre ilk geçti. İkinci devre biraz daha top bizdeydi, daha organizeydik, daha ne yaptığını bilen ve finale gitmek için acele etmeyen bir takım görüntüsündeydik. Rakibimizin 9 kişi kalmasından sonra biraz gecikmeyle bulduğumuz golle de rahatladık ve bugün kazanabildik. Sivasspor'u tebrik ederim, eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Onları açmakta zorlandık. Bugün aldığımız 3 puanla ilk hedefimiz olan ligde kalmayı biraz daha erkene çekme durumuna geldik. Bundan sonrasında yeni hedef belirlemek için fırsatımız olacak. Türkiye Kupa'sında da gruptan çıkıp finallere doğru gitmek istiyoruz. Sonuç olarak aldığımız 3 puan bizi rahatlatan bir 3 puan oldu" şeklinde konuştu.

"Ahmed Kutucu'nun eksikliğini hissettik"

Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun yokluğunu ne derece hissettikleriyle ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan Kerem Yavaş, "Ahmed Kutucu bizim için çok değerli bir oyuncuydu. İki sezon önce kulübe geldiğimizde sezon başında transfer ettiğimiz ve kulübün son 2 senedir yaptığı pozitif ivmelenmede çok katkısı olan, takımla birlikte kendi oyununu da geliştiren bir oyuncuydu. Sonucunda işin doğası olarak büyük takımların dikkatini çekip Galatasaray'a transfer oldu. Onun adına çok mutluyuz. Eksiğini çektik mi? Evet, bizim kalibremizdeki takımlar Ahmed Kutucu gibi oyuncuların yokluğunu biraz hisseder. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız da bunu gerçekleştirecektir, takımın iyi oyunuyla birlikte Ahmed Kutucu'nun yokluğunu da aratmayacaklardır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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