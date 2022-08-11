Denizlispor'da 3 eksik - Son Dakika
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Denizlispor'da 3 eksik

11.08.2022 12:13
Denizlispor'da 3 eksik

Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek.

Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek.

Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında Cumartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde günde tek idmanla sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip Cuma sabahı yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Eyüp maçında 3 eksik

A. Denizlispor'da Djedje, Erdal Akdari ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Yeşil siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek. - DENİZLİ

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Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor Denizlispor'da Lopes dönüyor Denizlispor'da Lopes dönüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'da 3 eksik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da 3 eksik - Son Dakika
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