Eyüpspor-Sivasspor maçının ardından

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Ömer Erdoğan, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kart görmelerine rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını aktaran Ömer Erdoğan, "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. İlk kırmızı kartla ikinci kırmızı kart arasında çok fazla sıkıntı yaşamadık. Oyuncularım, inanılmaz bir mücadele gösterdi. Manaj'ın değerlendiremediği yüzde yüzlük gol pozisyonu da vardı. Buraya eksik geldik. Garry Rodrigues, Efkan Bekiroğlu, Fode Koita ve Emrah Başsan yoktu. Bu arkadaşların olamamasıyla hamle gücümüz zayıfladı ve stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Eksiklerimizin yerine oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Oyunun ilk 10 dakikası istediğimiz gibi başladı. Maçın gidişatı öyle devam etseydi galibiyete yakın taraf biz olabilirdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp bu maçı unutturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta Bekir Turaç Böke'yi ikinci santrfor gibi kullanmak istediklerini dile getiren Ömer Erdoğan, "Kenar ortalarıyla pozisyon bulmaya çalışacaktık. 10 kişi kalınca topu daha çok rakibe verdik. Daha çok birinci ve ikinci bölgede bekleyen takım haline geldik. ikas Eyüpspor'un oyuncu kalitesi çok yüksek. Bir anlık dalgınlığı affetmiyorlar. Bizim aslında duran toplarda farklı çalışmalarımız oldu. Eksik kalınca ve rakibimizin kalesine çok fazla gidemeyince duran toplarda istediğimizi alamadık." ifadelerini kullandı.