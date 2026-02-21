Eyüpspor ve Gençlerbirliği Berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor ve Gençlerbirliği Berabere

21.02.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangilikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Torres, Emre Akbaba, Pintor, Umut BozokNatura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter, Legowski, Torres, Emre Akbaba, Pintor, Umut Bozok

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Niang

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.

45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Emre Akbaba, Umut Meraş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor ve Gençlerbirliği Berabere - Son Dakika

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:52:50. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor ve Gençlerbirliği Berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.