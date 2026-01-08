Eyyübiye Belediyesi sporcuları 9 madalya ile Alanya yolcusu - Son Dakika
Eyyübiye Belediyesi sporcuları 9 madalya ile Alanya yolcusu

Eyyübiye Belediyesi sporcuları 9 madalya ile Alanya yolcusu
08.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Doğu Grubu elemelerinde Eyyübiye Belediyesi'nden sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Alanya'da yapılacak müsabakalara katılma hakkı elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2026 Türkiye Doğu Grubu müsabakaları için yapılan elemelerde Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişen sporcular, Alanya'da yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun, 2026 Türkiye Doğu Grubu müsabakaları için elemeler yapıldı. Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişen sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile Alanya'da yapılacak müsabakalara katılmaya hak kazandı. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Doğu Grubu il müsabakalarında gençler 59 kilogram ve büyükler 58 kilogramda Emirhan Çelik, gençler 51 kilogram ve büyükler 54 kilogramda Yusuf Akaltun, büyükler 68 kilogramda Mehmet Yıldız altın madalya, gençler 59 kilogramda Emrah Taş ile büyükler 87 kilogramda Arif Yıldırım gümüş madalya, gençler 63 kilogramda ise Baran Demir bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2026 Yılı Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Tekvando Doğu Grubu Müsabakaları 14-16 Ocak tarihlerinde Alanya'da yapılacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

18:15
