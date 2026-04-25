Eyyübiye\'de kaykay turnuvası

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa okullar arası il kaykay müsabakaları finali ve ödül törenine ev sahipliği yaptı. Eyyübiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törende, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Kaykay Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen Şanlıurfa okullar arası kaykay müsabakaları final karşılaşmaları ve ödül töreni Eyyübiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 20 okuldan yaklaşık 150 sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda derece elde edenlere madalyaları ve başarı belgeleri verildi. Farklı yaş kategorilerinde dereceler elde eden sporcuların, Şanlıurfa'ya temsil etmek üzere Türkiye finallerine katılacağı belirtildi.

Genç sporcuları tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Şanlıurfa'da bir ilk olan kaykay müsabakalarını Eyyübiye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmiş olduklarını ifade eden Kuş, bu sporun yaygınlaşması amacıyla Millet Bahçesi içerisindeki kaykay pistini daha profesyonel hale getireceklerini söyledi.

Çocukların ve gençlerin sporun farklı alanlarına iştirak etmesini sağlamak amacıyla destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Kuş, kaykay yarışmalarına katılan sporcuları tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da Şanlıurfa'nın genç nüfus potansiyeli yüksek bir il olduğunu Eyyübiye'nin de en genç nüfusa sahip ilçesi olduğunu belirterek, okul sporları kapsamında Kaykay Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen şampiyonayı icra ettiklerini söyledi. Bugün turnuvayı tamamladıklarını kaydeden Yazıcı, gençlerin ekstrem sporlara katılmasını kıymetli bulduklarını dile getirerek, bu branşı Şanlıurfa'da yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA